vaibhav sooryavanshi india a call up: ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ನ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರೆಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ: 2025 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ . ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಮರ್ಶಕರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 175 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳ ವೀಡಿಯೊ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎಡವುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವ ಈ ಯುವ ಓಪನರ್ ಕೇವಲ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 236.56 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 440 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ 40 ಸೇರಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅವರು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ.
ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆ.. ಭಾರತದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು..
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ವೈಭವ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತೆರೆದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಐಸಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, "ಯುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ತರಲು ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ವೈಭವ್ 14, 15 ಅಥವಾ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸವು ವೈಭವ್ ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟಿ20ಐಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಭಾರತ ಪರ ಆಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.
ಭಾರತ-ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ.. ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ?
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಈಗಾಗಲೇ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಹಿರಿಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ ವಿರುದ್ಧ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎದುರಿಸುವ ಮೊದಲ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತ ಆಟದ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
