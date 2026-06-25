vaibhav sooryavanshi: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 15 ವರ್ಷದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ 20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಹಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೂ, ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ 20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು.. ಏಕೆಂದರೆ?
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದಾಗಿ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಯಸ್ಕರ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ವೈಭವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾಸಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಐಸಿಸಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಸಿಬಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳು ಐಸಿಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಸಿಸಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯುಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ, ತಂಡದ ಸಭೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಭಾರತೀಯ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಖಾಸಗಿ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. 1989 ರಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 16 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 205 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಈಗ ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 1996 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಸನ್ ರಜಾ (14 ವರ್ಷ) ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ರಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ]ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೊ, ವೈಭವ್ 237.3 ರ ಅದ್ಭುತ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 776 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಭಾರತ-ಎ ಪರ ಆಡಿದ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ-ಎ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ-ಎ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜೇತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇಡೀ ದಿನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಲ್ಲದ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಲಂಡನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಭರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.