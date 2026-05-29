ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢ: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್, ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ.
80 ಸಿಕ್ಸರ್, 800 ರನ್ಗಳ ಭವಿಷ್ಯ!
ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಕೋಚ್ ಮನೀಶ್ ಓಜಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ವೈಭವ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 80 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 800 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವನ್ನು ಯಾರೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ ಬೌಲರ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಆಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತು; ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಎತ್ತಿ ಬಡಿಯುವುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಔಟ್ ಆಗುವುದು" ಎಂದು ಮನೀಶ್ ಓಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಆರ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ವೈಭವ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿರುವ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 233.33 ರ ಭೀಕರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ 168 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರದ್ದೇ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿರುವ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 242.85 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 4 ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ 1 ಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 680 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 65 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರೆ ಕೋಚ್ ಮನೀಶ್ ಓಜಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.