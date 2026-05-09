Vaibhav Sooryavanshi 100 sixes in T20 cricket: ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ನಡುವೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿವೆ. ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಲಾ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುಕಂಡಿವೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ ಸಖತ್ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೀಸನ್ನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಸತತ ಮೂರು ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ಸನ್ಷೆಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇವೆ.
ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಬಿಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಮೀರಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸದ್ಯ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ದಂತಕಥೆ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅವರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಈಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಈಗ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಪಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೇ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.