ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುನಾಮಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (ಆರ್ಆರ್) ಯುವ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಈಗ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಿಹಾರ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಹಿರಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನ ಪೋರ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರದ ಸಮಷ್ಟಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಜ್ಪುರದ ನಿವಾಸಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ 1.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕೇವಲ 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ವೈಭವ್, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಹಾರದ ತಾಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಗನ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ತಂದೆ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ವೈಭವ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದುಬಾರಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಆಟದ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಮಾಲೀಕರು ಅವರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಕಾರನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 2026 ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ (U-19 WC) ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದಾಖಲೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು.
ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾಂಪ್ಲಾನ್) ಸಹ ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ, ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಈಗ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ರಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
