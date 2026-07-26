ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರ್ಭಟ: 149 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತದ 'ವಂಡರ್ ಕಿಡ್'!

Vaibhav Sooryavanshi : ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ T20I ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವೈಭವ್, 1877ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 149 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ವಂಡರ್ ಕಿಡ್ : ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 192 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಹರಾರೆಯ ಕಠಿಣ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಸಿಕ್ಸರ್-ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಗರೆದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ವೈಭವ್, ನಂತರ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೇವಲ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 8 ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 81 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಶತಕ ತಪ್ಪಿದರೂ, ವೈಭವ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರನೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ 16 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೇಪಾಳದ ಕುಶಾಲ್ ಮಲ್ಲಾ (15 ವರ್ಷ 340 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ) ಈ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಡಿಸಿ (15 ವರ್ಷ 118 ದಿನಗಳು) ಮಲ್ಲಾ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದ ವೈಭವ್, ಇದೀಗ 2ನೇ ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ’ ಹಾಗೂ ‘ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ’ ಗೌರವ : 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಈ ಸರಣಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಿರತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವೈಭವ್, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ 'ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ' (Man of the Match) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 'ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ' (Player of the Series) ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.