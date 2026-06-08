vaibhav sooryavanshi: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿರುವ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತು ತಂಡದ ರಾಜ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣ ತನಗೆ ಕನಸಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ವೈಭವ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿರಾಟ್ ಭಯ್ಯಾ ನನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಾಗ... ನಾನು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಅವರು ನನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕನಸಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೀತಿ... ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನಂತೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವೈಭವ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಯ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಆಟದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಜೈ ಸರ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲೆನಿಂತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ" ಎಂದು ವೈಭವ್ ಹೇಳಿದರು.
2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು 237.30 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು 'ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್' ಮತ್ತು 'ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಟಗಾರ' (ಎಂವಿಪಿ) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಶನಿವಾರ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಸೀನಿಯರ್ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.