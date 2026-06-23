Vaibhav Sooryavanshi received the number 03 jersey: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಅಂಡರ್- 19, ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಡಿದು ನಿಲ್ಲುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29 ಬಾಲ್ಗೆ 94 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಲಂಕಾನ್ನರನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ T20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪಿರುವಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ T20 ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ವೀರೋಚಿತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣವು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಥ್ರೋಡೌನ್ ತಜ್ಞ, ಕನ್ನಡಿಗ ರಘು ಅವರಿಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣವೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ 3 ಇರುವ ಜೆರ್ಸಿ ಕಂಡು ವೈಭವ್ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿದೆ. ನನ್ನ ಕನಸು ಈಗ ಈಡೇರಿದೆ ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ 532ನೇ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿಡಿದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ದೇಶಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು, ಐಪಿಎಲ್, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕಂಡಂತಹ ಕನಸು ಇವತ್ತು ನನಸಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ನನಗೆ ಕನಸು ತರ ಆಗಿದೆ. ಜೆರ್ಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Vaibhav Sooryavanshi receiving his team India jersey at the age of 15. 🥹❤️pic.twitter.com/weXfyBZzLO
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 23, 2026