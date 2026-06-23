Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌.. ಪಾರ್ಸಲ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌.. ಪಾರ್ಸಲ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?

ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ T20 ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 23, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:30 PM IST
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌.. ಪಾರ್ಸಲ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಕಳ್ಳತನ; ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Gold theft at SBI bank18 min ago
2
Shivamogga Police27 min ago
3
Hidkal Dam News31 min ago
4
Bengaluru City Rejuvenation Mission 2026-3039 min ago
5
Bengaluru58 min ago