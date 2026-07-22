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Ind vs Zim; ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಾನು ಊಹಿಸಬಲ್ಲೇ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 22, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:18 PM IST
Ind vs Zim; ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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