/Ind vs Zim; ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

Vaibhav Sooryavanshi vs Zimbabwe: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್ ಸನ್ಷೆಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿಫಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೂ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ವೈಭವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಯಾಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಸ್ವತಹ ಈ ಸಂಬಂಧ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು, ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಕನಸು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷಣ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಆನಂದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಡರ್ 19, ಐಪಿಎಲ್ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಾನು ಊಹಿಸಬಲ್ಲೇ. ನಾನು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬಹುದು. ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾಯಕತ್ವದ T20 ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಎರಡಲ್ಲೂ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರು. ಈಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13, 14 ಮತ್ತು 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿಯನ್ನು 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದು ಸೋಲು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಭಾರೀ ಅವಮಾನಕರವೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಜುಲೈ 23 ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.