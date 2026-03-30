Vaibhav Sooryavanshi scored a 15-ball half-century: ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರನ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಯಾವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸೋ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನರ್ತನ ಮಾಡಿತು.
ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೇನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.ಸಿಎಸ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ರಾಜಸ್ತಾನ್ ಶರವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಟೀಮ್ 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 127 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ಈ ಸುಲಭ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದರು. ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಸತತ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 4 ಫೋರ್ಗಳು, 5 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 52 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಾದರು.
ರಾಜಸ್ತಾನ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (38) ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಧೃವ್ ಜುರೇಲ್ 18, ನಾಯಕ ಪರಾಗ್ 14 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸುಲಭ ಗುರಿಯನ್ನು ರಾಜಸ್ತಾನ ತಲುಪಿತು. 12.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 128 ರನ್ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.
ರಾಜಸ್ತಾನ್ ಪರವಾಗಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು
13- ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ದ 2023ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್
15- ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2026*
17- ಗುಜರಾತ್ ಜೊತೆ 2025ರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
18- ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ