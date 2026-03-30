English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
‌6, 6, 6, 6, 6; ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಸಿಕ್ಸ್.. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಅರ್ಧಶತಕ!

ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯಬಂಶಿ‌ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ರನ್‌ಗಳ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 30, 2026, 11:06 PM IST
  • ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿರೋ ಸೂರ್ಯಬಂಶಿ
  • ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ಓಪನರ್‌
  • ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌

Trending Photos

ಅವನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರ್‌ ಜೊತೆಯಾದ್ರೂ ಮಲಗೋಕೆ ರೆಡಿ..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon6
Chandrika Dixit
ಅವನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರ್‌ ಜೊತೆಯಾದ್ರೂ ಮಲಗೋಕೆ ರೆಡಿ..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
ಈ ಸರಳ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ..! ಈ ರಹಸ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ
camera icon8
LPG gas shortage
ಈ ಸರಳ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ..! ಈ ರಹಸ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ
ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್‌ ಸೇಲ್..‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಡಬಲ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಸಾಂಗ್‌! ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಟಾಪ್..‌
camera icon5
Madhuri Dixit Song
ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್‌ ಸೇಲ್..‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಡಬಲ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಸಾಂಗ್‌! ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಟಾಪ್..‌
ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಿಕ್ಕೇರಿಸೋ 5 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು! ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯತೆ..
camera icon6
Dev Anand
ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಿಕ್ಕೇರಿಸೋ 5 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು! ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯತೆ..
Vaibhav Sooryavanshi scored a 15-ball half-century:‌ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರನ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಯಾವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನರ್ತನ ಮಾಡಿತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್‌ ಪರಾಗ್‌ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೇನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ಶರವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಟೀಮ್‌ 19.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 127 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು. 

ಈ ಸುಲಭ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ತಂಡದ ಓಪನರ್ಸ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್‌ ಶಾಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದರು. ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಸತತ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 4 ಫೋರ್‌ಗಳು, 5 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 52 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟಾದರು.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPLಗೂ ಮೊದಲೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟ.. ಭಾರತದ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಅರೆಸ್ಟ್‌..!

ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್‌ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ (38) ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಧೃವ್‌ ಜುರೇಲ್‌ 18, ನಾಯಕ ಪರಾಗ್‌ 14 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸುಲಭ ಗುರಿಯನ್ನು ರಾಜಸ್ತಾನ ತಲುಪಿತು. 12.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 128 ರನ್‌ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CSK ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಸಿಂಗಲ್‌ ಡಿಜಿಟ್‌ಗೆ ಔಟ್‌.. IPL ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ!

ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ಪರವಾಗಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು

13- ಕೆಕೆಆರ್‌ ವಿರುದ್ದ 2023ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌
15- ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 2026*
17- ಗುಜರಾತ್‌ ಜೊತೆ 2025ರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ  
18- ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಜೋಶ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌ 2018ರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Vaibhav Sooryavanshi 15-ball half-centuryIPL 2026Rajasthan RoyalsChennai Super Kingsvaibhav sooryavanshi

Trending News