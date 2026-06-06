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Vaibhav Sooryavanshi-BCCI: ಅಂದು ಸಚಿನ್‌, ಇಂದು ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ; ಕೊನೆಗೂ 36 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ 15ರ ಪೋರ

Vaibhav Sooryavanshi Records: ಐಪಿಎಲ್‌ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 06, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:50 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi-BCCI: ಅಂದು ಸಚಿನ್‌, ಇಂದು ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ; ಕೊನೆಗೂ 36 ವರ್ಷಗಳ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ 15ರ ಪೋರ

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Prajwal B

Prajwal B

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