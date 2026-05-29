RR vs GT match:ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ RR ತಂಡದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು Back ವಿಕೆಟ್ ಬಾಸ್ ಬೇಬಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂಜದೇ ರಣಭೇಟೆಗಾರನ ರೀತಿ ಆಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
vaibhav sooryavanshi super play: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚಿದ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 700 ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ ಮೊಳಗಿದೆ.
ಈ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕನಸಾಗಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಮೈದಾನದಾದ್ಯಂತ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರು. ಅವರು ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಈ ಮಿಂಚಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ವೈಭವ್ ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 700 ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದರು.
ಜಡೇಜ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (7) ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಜೋಡಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಅವರು ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ವೈಭವ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ 4.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 49 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದುರಂತ.. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು!
ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಐದನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಆ ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಿರಾಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡಿದರು. ಫಿಸಿಯೋಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೂ, ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಗಾಯಗೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಿರಾಜ್ 2.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಿರಾಜ್ ಗಾಯದಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದೇ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 500 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳು ಮೊದಲ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಪ್ಲೇ ರನ್ಗಳು
521 — ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ [RR] (2026) — SR 233.63*
467 — ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ [SRH] (2016) — SR 150.16
402 — ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ [SRH] (2024) — SR 208.29
402 — ಬಿ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ [GT] (2025) — SR 155.81
382 — ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ [ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್] (2009) — SR 165.36
