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15ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ! TOP 5 ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಡೀಲ್‌ಗಳೇನು?boss BABY ಗಳಿಸಿದೆಷ್ಟು

vaibhav sooryavanshi: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಏರಿಕೆ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಡೀಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 11, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:37 PM IST
15ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ! TOP 5 ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಡೀಲ್‌ಗಳೇನು?boss BABY ಗಳಿಸಿದೆಷ್ಟು

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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