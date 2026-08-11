vaibhav sooryavanshi: ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹದಿಹರೆಯದ ವರ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸಾಹಸಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ, ಕೆಲವು ಈಗಾಗಲೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹದಿಹರೆಯದ ಸಂವೇದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಐಕಾನಿಕ್ ಎಂಆರ್ಎಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದೈತ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮೆಗಾ ಅನುಮೋದನೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸರೀನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಶೇಷ 'ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆವೃತ್ತಿ' ಬ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಾನ್ನ 'ಥೋಡಾ ಪ್ಲಾನ್, ಥೋಡಾ ಕಾಂಪ್ಲಾನ್' ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆದರು. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮಹತ್ವವು ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ನಿಜ ಜೀವನದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಅಭಿಯಾನದ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ, ಅವರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೌಲ್ಯವು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನ ಯುವ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ UPI ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 7-10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ, ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ, ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಬಂಡವಾಳವು ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಸವಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು, ಈ ಸವಾಲಿಗೆ ಅವರು 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಾವತಿಸಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್ನೂ ಹದಿಹರೆಯದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಸುತ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು, ಯುವಜನರು ಸಕ್ರಿಯ, ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.