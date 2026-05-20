Vaibhav Suryavanshi : ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ IPL 2026 19ನೇ ಸೀಸನ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೈಭರ್ ತೋರಿದ A ಸಿಂಬಲ್ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಲು ಜನ ಕುತೂಹಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ..
Vaibhav Suryavanshi celebration : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ 64ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರತ್ತ ತಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ A ಆಕಾರದ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಏನಿದು A.. ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಹೌದು.. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 220 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಕಠಿಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಸರೆಯಾದರು. ತಮ್ಮ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಲಕ್ನೋ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ವೈಭವ್, ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 93 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.. ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 225 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
‘A’ ಸೈನ್ ಅರ್ಥವೇನು? : ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ‘A’ ಆಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಗಳು ಈ ‘A’ ಸೈನ್ನ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ವೈಭವ್ ನಕ್ಕು ಜಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ.. ಅಂತ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾರಿಕೊಂಡರು..
"A"ನ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗ : ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಆರತಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ "A", ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ‘ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್’ ಮತ್ತು ‘ಮಿಲಿಟರಿ ಸಲ್ಯೂಟ್’ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ‘A’ ಸೈನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ..