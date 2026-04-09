ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ? 200 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರಾ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದು ಅಸಾಧ್ಯವೆನ್ನಲಾದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಲುಗಾಡತೊಡಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ತರಬೇತುದಾರರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ 175 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. 2013 ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಗೇಲ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಈ ರನ್ ಮಳೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ 'ನಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, 'ನನಗೆ ಗೇಲ್ ಅವರ ಆ ದಾಖಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿ ನನ್ನದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ದ್ವಿಶತಕದ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಕೋಚ್ ಮನೀಶ್ ಓಜಾ
ವೈಭವ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರ ತರಬೇತುದಾರ ಮನೀಶ್ ಓಜಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ವೈಭವ್ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ 175 ರನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾನೆ,' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕದ ಗಡಿ ತಲುಪುವುದು ಖಚಿತ ಎಂಬುದು ಕೋಚ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿರುವ ವೈಭವ್, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 200 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಸಾಧ್ಯದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರಾ? ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ