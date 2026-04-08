ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ!!

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಭವಿಷ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಯಂಗ್‌ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಅಂಡರ್ 25 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 8, 2026, 07:31 PM IST
  • ಅಂಡರ್ 25 ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ BCCI ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ
  • 25 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ & ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲ
  • ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ & ಮ್ಹಾತ್ರೆ

BCCI Under 25 Team: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂಡರ್ 25 ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 25 ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ & ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರೆಡ್‌ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಡರ್ 19 & 25 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ತಂಡಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದಿದೆ.

ಹೊಸ ಅಂಡರ್-25 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು?

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಋತುವಿನ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ವಿಶೇಷ 4 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 64 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನ 4 ತಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಆಧಾರವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಿ.ಕೆ.ನಾಯುಡು ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ 25 ಆಟಗಾರರನ್ನ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ, ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ, ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 14 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯವಂಶಿ & ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಏಕಿಲ್ಲ?

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರಂತಹ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದಿರಲು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಟಾಪ್ 14 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಭಾರತ ಅಂಡರ್-25 ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ದೋಸೇಜಾ, ಯಶ್ ಧುಲ್, ಮಯಾಂಕ್ ವರ್ಮಾ, ಆಯುಷ್ ಪಾಂಡೆ, ಶಾಶ್ವತ್ ರಾವತ್, ಮಹೇಶ್ ಪಿಥಿಯಾ, ರಾಜ್ ಲಿಂಭಾನಿ, ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ದೇಸಾಯಿ, ಆಕಿಬ್ ಖಾನ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಯಾದವ್, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕೆ.ಹಿಮತೇಜ, ಭುವನಗಿರಿ ಪುನ್ನಯ್ಯ, ಯಶ್ ಧುಲ್, ಭುವನಗಿರಿ ಪುನ್ನಯ್ಯ, ಪುಖ್ರಾಜ್ ಮಾನ್, ಯಶವರ್ಧನ್ ದಲಾಲ್, ಪಾರ್ಥ್ ವಾಟ್ಸ್, ಈಡನ್ ಆಪಲ್ ಟಾಮ್, ಹಿಮಾಂಶು ಸಿಂಗ್, ಅಮನ್ ಮೊಖಾಡೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

