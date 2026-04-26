English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Sports
  • IPL ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರೂ ತಂದೆ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಕಾರಣವೇನು?

IPL ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರೂ ತಂದೆ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಕಾರಣವೇನು?

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಗಳಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 26, 2026, 11:28 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ವೈಭವ್‌
  • ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
  • ಯಾವ ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಂದೆ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು

Trending Photos

Lakshmi Narayan Yog
Sreesanth
IPL 2026
Vaibhav Suryavanshi apologizes to his father: ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL)ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 228 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿ ನೀಡಿದರು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 18.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶತಕದ ಗಳಿಸಿದರೂ ತಂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಬಳಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ವೈಭವ್ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು. ಶಕೀಬ್ ಹೊಸೈನ್ ಅವರ ಚೆಂಡನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ಎಲ್‌ಬಿಡಬ್ಲು ಬಲೆ ಬಿದ್ದು ಔಟ್‌ ಆದರು. ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರು ಅಫೀಲು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಂಪೈರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಔಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಔಟ್‌ ಆಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಿವ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು.

ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡಗೌಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ತಾವು ಮಾಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಇನ್ನು ಕೆಲ ಸಮಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಓವರ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವಸರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಎಲ್‌ಬಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಆಗ ತಂದೆ ಹೇಳಿರುವುದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೂರು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್‌ ನಮ್ಮದು ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಅವರು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್, ವೈಭವ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲು ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಷನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ipl 2026Vaibhav Suryavanshi fastest IPL centuryVaibhav Suryavanshi apologizes fathervaibhav sooryavanshiSunrises Hyderabad

Trending News