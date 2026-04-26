IPL ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರೂ ತಂದೆ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಕಾರಣವೇನು?

Vaibhav Suryavanshi apologizes to his father: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 228 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿ ನೀಡಿದರು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 18.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶತಕದ ಗಳಿಸಿದರೂ ತಂಡ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಬಳಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ವೈಭವ್ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು. ಶಕೀಬ್ ಹೊಸೈನ್ ಅವರ ಚೆಂಡನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲು ಬಲೆ ಬಿದ್ದು ಔಟ್ ಆದರು. ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರು ಅಫೀಲು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಂಪೈರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಔಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಔಟ್ ಆಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಿವ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು.
ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡಗೌಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ತಾವು ಮಾಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಇನ್ನು ಕೆಲ ಸಮಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವಸರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಬಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಆಗ ತಂದೆ ಹೇಳಿರುವುದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೂರು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ನಮ್ಮದು ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಅವರು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್, ವೈಭವ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲು ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಷನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
