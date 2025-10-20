ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರವೇಶ..! 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ?

Bihar Election 2025 : ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ 'ಭವಿಷ್ಯದ ಮತದಾರರ ಐಕಾನ್' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರದ ಸಮಷ್ಟಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ (14 ವರ್ಷ) ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧೀಡೀರನೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ...!
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ವೈಭವ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ 'ಭವಿಷ್ಯದ ಮತದಾರರ ಐಕಾನ್' : ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು 'ಮತದಾರರ ಐಕಾನ್' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 'ಭವಿಷ್ಯದ ಮತದಾರರ ಐಕಾನ್' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಇಂಡಿಯಾ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲು
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶವು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕೈಗೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ (SVEEP) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಐಕಾನ್ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.