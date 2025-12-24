ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಗೂ 15 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 190 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿರ್ಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಿಹಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಕಿಬುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಓಪನರ್ ಅಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಲ್ ಮಹೂರ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದರು. ಮಂಗಲ್ ಔಟ್ ಆದರೂ ವೈಭವ್ ಘರ್ಜನೆ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎದುರಾಳಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪೋರ್ ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 226.19 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಅವರು, 16 ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಗೂ 15 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 190 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಡಿಐ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ವೈಭವ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2015ರ ಲಿಸ್ಟ್- ಎ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಎವಿ ಡಿವಿಲಿರ್ಸ್ 64 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ 65 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 59 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 150 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು
2025- ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ- 14 ವರ್ಷ 272 ದಿನಗಳು
1986- ಜಹೂರ್ ಇಲಾಹಿ- 15 ವರ್ಷ 209 ದಿನಗಳು
2018- ರಿಯಾಜ್ ಹಸನ್- 16 ವರ್ಷ 9 ದಿನಗಳು
