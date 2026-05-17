ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ 'ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್' ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಆಲ್-ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ
ನವದೆಹಲಿ: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್, ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳ ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರ, ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭ ಪಡೆದರು. ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 3 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 46 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಈ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಒಬ್ಬರು ಬಾರಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್..!
ಪ್ರಸಕ್ತ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 12ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 43ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2024ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬಾರಿಸಿದ್ದ 42 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಹಿಂದೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (38 ಸಿಕ್ಸರ್) ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮುರಿದಿದ್ದರು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ 12 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 37 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ 'ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್' ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಆಲ್-ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2012ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 58 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ನ ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಒಬ್ಬರು ಗಳಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.ಸದ್ಯ ವೈಭವ್ ಇರುವ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದರೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯೂ ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.