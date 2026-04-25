IPL ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರೋ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಒಂದು ಶತಕ, ಏನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್‌?

ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ವೈಭ್‌ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಶತಕದಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 25, 2026, 11:30 PM IST
  • ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌, ಡಬಲ್‌ ರನ್‌ ಓಡುವುದು ಕಡಿಮೆ
  • ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದೇ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೆಲಸ
  • ಬಂದ ಬಾಲ್‌ ಬಂದಾಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಬೌಂಡರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ

IPL ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರೋ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಒಂದು ಶತಕ, ಏನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್‌?
ಕೃಪೆ; RR

Vaibhav Suryavanshi fastest IPL century: ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ವೇಗದ ಶತಕದ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದ ನಡುವೆ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. 

ರಾಜಸ್ತಾನದ ಜೈಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್‌ ಕಮಿನ್ಸ್‌ ಅವರು, ಮೊದಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಓಪನರ್‌ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಹಾಗೂ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 10 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಹೆನ್ರಿಚ್‌ ಕ್ಲಾಸೆನ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. 

ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದರು. ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 12 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 103 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡರು. IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 10 ಪ್ಲಸ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್‌ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 10 ಪ್ಲಸ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಲ್‌ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಅನ್‌ಕ್ಯಾಪ್ಡ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಗಿ ಎರಡು ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿರುವುದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಕ್ರಿಸ್‌ ಗೇಲ್‌ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಲ್‌ ಕೇವಲ 30 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 2025ರಲ್ಲಿ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ 36 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯೂಸಫ್‌ ಪಠಾಣ್‌ ಇದ್ದು ಇವರು 2010ರಲ್ಲಿ 37 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರು 55 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ 102 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿಸಿದಿದ್ದರು. ಜೋಶ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌ ಅವರು 2021 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 64 ಬಾಲ್‌ಗೆ 124 ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಕೇವಲ 37 ಬಾಲ್‌ಗೆ 103 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ 12 ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

