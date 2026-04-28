ಈ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸೋಲನ್ನೇ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ನಾನೇ ರಾಜ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
Vaibhav Suryavanshi breaks Punjab Kings winning run: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಎಂದು ಕಾಲರ್ ಮೇಲೇತ್ತಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮೊದಲ ಸೋಲಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೀಗ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಸೋತರೂ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ಪರ ಓಪನರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ ಅವರ ಅಮೋಘ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢದ ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿನ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ನ 40ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ 59, ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ 29, ಕನ್ನೋಲೆ 30, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 30, ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಸ್ಟೋನೀಸ್ 62 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 223 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ 100ನೇ ಟಿ20 ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಉತ್ತಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ, 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 43 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ ಆಡುವಾಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು.
ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೀರಾ (Donovan Ferreira) ಅವರ ದಿಟ್ಟ ಹೊಡೆತದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ಅನುಭವಿಸಿತು. 223 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 71 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಫೆರೇರಾ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ, ಅತ್ತ ಶುಭಂ ದುಬೆ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಔಟಾಗದೆ 31 ರನ್ ಚಚ್ಚಿ, ಈ ಇಬ್ಬರ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ರಾಜಸ್ತಾನ ಜಯ ನಗೆ ಬೀರಿತು.
ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೆರೀರಾ ಮತ್ತು ದುಬೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂಬತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 36 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಫ್ಲಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಾರಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೇ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಸೋಲು ಖಚಿತ ಎಂಬುದು ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು.