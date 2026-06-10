Vaibhav Suryavanshi brothers: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಂಗ್ ಸನ್ಷೆಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಭಯವೇನು ಎನ್ನುವಂತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ನಿರ್ಭೀತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಟಗಾರರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ?.
ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ, ಜನರು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಸಹೋದರರು ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಅಭ್ಯಾಸ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವು. ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಉಜ್ವಲ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆದರೆ ಅವರ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಗಿದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜೊತೆ ಇರಲು ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಕೂಡ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಉಜ್ವಲ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಲು ಹೋದಾಗ ತಂದೆಯೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ವೇಳೆ ಉಜ್ವಲ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬನ್ನು ಉಜ್ವಲ್ ಅವರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಣ್ಣನಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಈಗಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ.