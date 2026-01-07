English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • 10 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್‌, ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಇವತ್ತಾದರೂ ದ್ವಿಶಕ ಬಾರಿಸ್ತಾರಾ ಯಂಗ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌?

10 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್‌, ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಇವತ್ತಾದರೂ ದ್ವಿಶಕ ಬಾರಿಸ್ತಾರಾ ಯಂಗ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌?

ಸದ್ಯ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಪಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಟೂರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 7, 2026, 03:00 PM IST
  • ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೋದ ಕಡೆಯೆಲ್ಲಾ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌
  • ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂದರೆ ಭಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌
  • ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರೋ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌

Trending Photos

ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ರೂ, ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್..! 160 Km ವರೆಗೂ ಮೈಲೇಜ್..!
camera icon6
Vivo Electric Cycle 2026
ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ರೂ, ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್..! 160 Km ವರೆಗೂ ಮೈಲೇಜ್..!
ಮದನ ಮೋಹಿನಿಯ ಹೊಸ ಅವತಾರ..! ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ &#039;ಮೆಲಿಸಾ&#039; ಆದ ಕಾಂತಾರ ಚೆಲುವೆ
camera icon7
Toxic movie
ಮದನ ಮೋಹಿನಿಯ ಹೊಸ ಅವತಾರ..! ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಮೆಲಿಸಾ' ಆದ ಕಾಂತಾರ ಚೆಲುವೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 13,000 ರನ್‌ ಪೂರೈಸಿದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್‌ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
camera icon5
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 13,000 ರನ್‌ ಪೂರೈಸಿದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರ್‌ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಮದುವೆಯಾಗಿ 37 ದಿನಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಂತಾ..ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆ ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ
camera icon9
samanth
ಮದುವೆಯಾಗಿ 37 ದಿನಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಂತಾ..ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆ ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ
10 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್‌, ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಇವತ್ತಾದರೂ ದ್ವಿಶಕ ಬಾರಿಸ್ತಾರಾ ಯಂಗ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌?
Pic credit: Varun Giri

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್‌- 19 ತಂಡದ ನಾಯಕ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂಡರ್-‌19 ಟೀಮ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಸೌತ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೆನೋನಿಯ ವಿಲ್ಲೋಮೂರ್ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 3ನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಪಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಯಕ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಆರನ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌ ಉತ್ತಮ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯಂಗ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಬೌಂಡರಿಗಳ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ 63 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 6 ಬೌಂಡರಿ 8 ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 100 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದರು. ಸದ್ಯ ಯುವ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನ ರನ್‌ ಮಷಿನ್‌ ಎಂದೇ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 71 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಫೋರ್‌, 10 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 126 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು!

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡುವಾಗ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 171 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ದ್ವಿಶತಕವನ್ನು ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರೋ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್ನು 25 ಓವರ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಗಳಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌.. ಜಸ್ಟ್‌ 9 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Vaibhav Suryavanshi centuryvaibhav suryavanshi century in iplSouth Africa U19India U193rd Youth ODI

Trending News