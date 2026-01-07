10 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್‌, ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಇವತ್ತಾದರೂ ದ್ವಿಶಕ ಬಾರಿಸ್ತಾರಾ ಯಂಗ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌?

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್- 19 ತಂಡದ ನಾಯಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂಡರ್-19 ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೆನೋನಿಯ ವಿಲ್ಲೋಮೂರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 3ನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಪಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಯಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಆರನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಉತ್ತಮ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯಂಗ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿಗಳ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಓಪನರ್ ಆಗಿ 63 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 6 ಬೌಂಡರಿ 8 ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 100 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಸದ್ಯ ಯುವ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನ ರನ್ ಮಷಿನ್ ಎಂದೇ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 71 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಫೋರ್, 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 126 ರನ್ಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 171 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ದ್ವಿಶತಕವನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರೋ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್ನು 25 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಡಬಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗಳಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
