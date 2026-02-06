English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6; ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ.. ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರೋ ಯುವ ಓಪನರ್!

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಡರ್‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 6, 2026, 03:11 PM IST
  • ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್-‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಶತಕ
  • ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
  • 32 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಓಪನರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

ICC Under 19 World Cup 2026; ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್-‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಅಂಡರ್‌- 19 ತಂಡದ ಜೊತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಜಿಂಬಾಂಬ್ವೆಯ ರಾಜಧಾನಿ ಹರಾರೆಯ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್-‌ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಓಪನರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಗೂ ಆರನ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆರನ್‌ ಜಾರ್ಜ್‌ 9 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಅದರು. 

ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಓಪನರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು. 32 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಫೋರ್‌ ಹಾಗೂ 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 50 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ 23 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ, 8 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 8 ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 100 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 97 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಆಯುಷ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜ್ವರ, ಸುಸ್ತು ಇದ್ದರೂ RCB ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ.. ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೂ ನೋವು‌ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!

ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಖದರ್‌ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಕೇವಲ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಟ್ಟು 33 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 68 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್‌- 19 ತಂಡ 311 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವ ತಂಡವೂ ಮಾಡದಂತ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ RCB.. ಸಾಲು ಸಾಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಓಪನರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!
 

