ಮುಂಬೈ: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಪುಟ್ಟ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು. ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರನ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ 2019/20ರ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 580 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಈಗ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸರಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 580 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಹದಿಹರೆಯದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ವೈಭವ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
HISTORY CREATE BY VAIBHAV SURYAVANSHI !
- Vaibhav Suryavanshi is the youngest player in IPL history to play in the IPL playoffs at just 15 years of age. No one has ever held this record before. 🥹♥️
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 583 ರನ್ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ 3 ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ 1 ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕವನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅವರು ಈ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 232.27ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನ ಟಾಪ್-10 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರದ್ದೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 583 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ 518 ರನ್ಗಳು ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 50 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 53 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಟಗಾರನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.