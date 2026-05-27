Vaibhav Suryavanshi: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. 334.48ರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಅವರು 12 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 5 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 3 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡರು.
ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 680 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು, ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ 2018ರಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಐಪಿಎಲ್ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ವೈಭವ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಲ್ 2012ರಲ್ಲಿ 59 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 65 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ವೈಭವ್, ಐಪಿಎಲ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಈ ದಾಖಲೆ ಮೊದಲು 2014ರಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು.
ಇನ್ನೂ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಪ್ರಭಾವ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಮಾತ್ರ 6 ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್, ಜಾನಿ ಬೈರ್ಸ್ಟೋವ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊಂದಿದ್ದ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲೆ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 490 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ವೈಭವ್, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರ 467 ರನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.