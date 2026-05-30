Vaibhav Suryavanshi cry : ಐಪಿಎಲ್ 2026 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದರು ಆ ವೇಳೆ RRತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Vaibhav Suryavanshi cry: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು.ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರೂ, ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
IPL 2026: IPL 2026 ರ ಋತುವಿನ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೋತ ನಂತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರೆ, ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗಋ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಡಿದರು. ಕೇವಲ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 96 ರನ್ಗಳ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರೂ, ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ವೈಭವ್ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾದರು. ಅವರು ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ನಿಂದ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಟುವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸತತ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಈ ಯುವಕನಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸೋಲು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುರಿಸಿದ ಕಣ್ಣೀರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಡೆದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಗ ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಳಿ ಹೋದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ರಯಾನ್ ಪರಾಗ್, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ವೈಭವ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಕೋಪದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಪರಾಗ್ ಅವರ ಸನ್ನೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ರಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಅವರ ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಆಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನೀವು, ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ 15 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತೀರಾ?" ಪರಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿರುವ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ.. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಾಗಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೂ, ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ 'ಬಾಸ್ ಬೇಬಿ' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹವಾ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.