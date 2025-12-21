English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಅಂಡರ್‌- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು.. ಪಾಕ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಶೂ ತೋರಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಯಾಕೆ?

ಅಂಡರ್‌- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು.. ಪಾಕ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಶೂ ತೋರಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಯಾಕೆ?

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಡರ್-‌ 19 ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಯುವ ಪಡೆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 26 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟ್‌ ಆದರು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 21, 2025, 06:41 PM IST
  • ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ
  • 347 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
  • ಕೋಪದಲ್ಲಿ ವೈಭವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶೂ ತೋರಿಸಿದ್ರಾ?

Trending Photos

EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಹೊಸ ನಿಯಮದಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ನಾಮಿನಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹ 50,000
camera icon8
EPFO News
EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಹೊಸ ನಿಯಮದಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ನಾಮಿನಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹ 50,000
ಲಾಯರ್ ಆದ ಅಪ್ಪನೆದುರು ವಾದಿಸಲು ಕರಿ ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿದ ಮಗ..! ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಪರ ವಾದಿಸೋಕೆ ಬಂದ ಮಿಸ್ಟರ್​ LLB..!
camera icon5
Bhargavi llb kannada serial
ಲಾಯರ್ ಆದ ಅಪ್ಪನೆದುರು ವಾದಿಸಲು ಕರಿ ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿದ ಮಗ..! ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಪರ ವಾದಿಸೋಕೆ ಬಂದ ಮಿಸ್ಟರ್​ LLB..!
ಅಪರೂಪದ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!
camera icon7
Guru Budha Parivartana Yoga
ಅಪರೂಪದ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!
ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
camera icon6
Shani Rahu Ketu 2026 Effect
ಶನಿ, ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು
ಅಂಡರ್‌- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು.. ಪಾಕ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಶೂ ತೋರಿಸಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಯಾಕೆ?

ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್‌- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ 191 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಓಪನರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶೂ ತೋರಿಸಿ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ದುಬೈನ ಐಸಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಡರ್-‌ 19 ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನಬಹದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 347 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. 

ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ಭಾರತ ಪಡೆ ಬೇಗನೇ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ಯ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್‌ ಅಲಿ ರಾಜಾ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಿಗ್‌ ಶಾಟ್‌ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮೀರ್‌ ಮಿನ್ಹಾಸ್‌ ಯಾರು.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ 172 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌!

ಈ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲಿ ರಾಜಾ ಅಗ್ರೆಸ್ಸೀವ್‌ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತ ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಶೂಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳ..ಗಳನೇ ಅತ್ತ ತಾಯಿ.. ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಫ್‌!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Vaibhav Suryavanshiheated conversationAli RazaSameer MinhasSameer Minhas batting

Trending News