ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡರ್- 19 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ 191 ರನ್ಗಳಿಂದ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್ಗೆ ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶೂ ತೋರಿಸಿ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದುಬೈನ ಐಸಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಡರ್- 19 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನಬಹದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 347 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ಭಾರತ ಪಡೆ ಬೇಗನೇ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ಯ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್ ಅಲಿ ರಾಜಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲಿ ರಾಜಾ ಅಗ್ರೆಸ್ಸೀವ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತ ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಶೂಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
