Vaibhav Suryavanshi father first reaction: ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಹಾಗೂ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಟಿ20 ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದ ವೈಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಟ್ಟ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡಿ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಶ್ರೇಯಲ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ತಂದೆ ಈ ಕುರಿತು ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಡೆದ ಬಿಸಿಸಿಐ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯವರು ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದನು. ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇಡೀ ದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಭಾರತದ ಹಿರಿಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. ಮೊಮ್ಮಗ ಗೆದ್ದು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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