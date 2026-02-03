English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Video: ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗರಂ.. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನ ಎದುರು ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಸವಾಲೆಸೆದ ಟೈಗರ್‌!

ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 3, 2026, 07:38 AM IST
  • ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು.
  • ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಯಿತು.
  • ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಅದು ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲುಗಳಿಗಿಂತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಈಗ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು.

ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 37 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಬಲೂಚ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಗಲಾಟೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವು. ಅಲಿ ಬಲೂಚ್ ಔಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

