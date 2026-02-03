Video: ಪಾಕ್‌ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗರಂ.. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನ ಎದುರು ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಸವಾಲೆಸೆದ ಟೈಗರ್‌!

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಅದು ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲುಗಳಿಗಿಂತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಈಗ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 37 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಬಲೂಚ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಗಲಾಟೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವು. ಅಲಿ ಬಲೂಚ್ ಔಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
My dear bikharistani’s our 14 year old #vaibhavsuryavanshi is you’re new upcoming abbu after #ViratKohli𓃵
No matter if you play this #WorldCup2026 or not but remember he’s gonna trash you whenever you play against #india 🔥
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಕೈಕುಲುಕಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ತೀವ್ರ ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಕೋಪದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಕೈಕುಲುಕದೆ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಸಂತೋಷದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು.
ಕೇವಲ 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಸ್ ತಲುಪುವುದು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ ಅಜೇಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಜಗಳವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋಚ್ ಸೂಚಿಸಿದರು.