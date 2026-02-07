English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ.. ಇದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು ಕರಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ.. ಇದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು ಕರಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಪಡೆ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 175 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 7, 2026, 03:34 PM IST
  • ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು?
  • ವೇಗದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಓಪನರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
  • ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌

Trending Photos

ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ-ಧನ ಯೋಗದ ಮಹಾಯುತಿ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
camera icon6
Gajakesari Rajayoga
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ-ಧನ ಯೋಗದ ಮಹಾಯುತಿ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಲಾಭ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon12
Chandra Mangala Yoga 2026
ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಲಾಭ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೆಪ್.. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
camera icon8
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೆಪ್.. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ.. ಇದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು ಕರಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಬ್ಬರು ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇದೀಗ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಏಳೆಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೆಡ್ರಿಟ್‌ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 7, 8 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗಾಗಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಹಿಂದೆ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಯಾಣ‌ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು.. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿದ ಆಯುಷ್‌!

ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 80 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 15 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 15 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 175 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದು ಅಂಡರ್‌ 19 ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್.. ಯಾರ್ಕರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ ಔಟ್‌, ಆಗಿದ್ದೇನು?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Vaibhav Suryavanshi gave the credit for his victoryVaibhav Suryavanshi support staffvaibhav sooryavanshi fastest hundredvaibhav sooryavanshi u19 world cup finalind vs eng u19 world cup final 2026

Trending News