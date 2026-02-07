ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ.. ಇದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು ಕರಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಬ್ಬರು ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಇದೀಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರನ್ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಏಳೆಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೆಡ್ರಿಟ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 7, 8 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗಾಗಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಹಿಂದೆ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 80 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 15 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 15 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 175 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದು ಅಂಡರ್ 19 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
