  • ಹಳೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೌಲರ್‌ ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ..! ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟು ಕೊಟ್ಟ 15ರ ಪೋರ.. 

ಹಳೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೌಲರ್‌ ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ..! ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟು ಕೊಟ್ಟ 15ರ ಪೋರ.. 

SRH vs RR updates : 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 25, 2026, 08:33 PM IST
    • 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.
    • ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದೆ..
    • ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿ (Golden Duck) ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು.

800 ಬೌಂಡರಿ, IPL ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ.. ಈ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಥಾನ?
800 ಬೌಂಡರಿ, IPL ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ.. ಈ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಥಾನ?
ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ.. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ
EPFO New Pension Scheme
ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ.. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ
Baba Vanga Prediction: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ: 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ಇನ್ನು ಹಣದ ಮಳೆ ಪಕ್ಕಾ!
Bava Vanga Prediction
Baba Vanga Prediction: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ: 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ, ಇನ್ನು ಹಣದ ಮಳೆ ಪಕ್ಕಾ!
ಬಿಗ್​​ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಪತ್ತೆ..! ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಒಡೆಯುತ್ತೆ
Dipika Kakar
ಬಿಗ್​​ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಪತ್ತೆ..! ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಒಡೆಯುತ್ತೆ
ಹಳೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೌಲರ್‌ ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ..! ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟು ಕೊಟ್ಟ 15ರ ಪೋರ.. 

Vaibhav Suryavanshi sixes : ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಬಂದ SRH ಯುವ ವೇಗಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಉಪ್ಪಾಳ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಫುಲ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿ (Golden Duck) ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಪ್ರಫುಲ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಇಂದು ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ.. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಳಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ವೈಭವ್ ಅಬ್ಬರ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೌಲರ್ ಮೇಲೆಯೇ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕಿಶನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕನ ಆಗಮನದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹಿನ್ನಲೆ : ಈ ತಿಂಗಳ 13ರಂದು ಉಪ್ಪಾಳ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಆಲ್-ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ 216 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಕೇವಲ 159 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 57 ರನ್‌ಗಳ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಇಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೈಪುರದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 15ರ ಹರೆಯದ ಈ ಹುಡುಗನ ಆಟ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

