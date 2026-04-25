ಹಳೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೌಲರ್‌ ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ..! ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟು ಕೊಟ್ಟ 15ರ ಪೋರ.. 

Vaibhav Suryavanshi sixes : ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಬಂದ SRH ಯುವ ವೇಗಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉಪ್ಪಾಳ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಫುಲ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿ (Golden Duck) ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಪ್ರಫುಲ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಇಂದು ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ.. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಳಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ವೈಭವ್ ಅಬ್ಬರ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೌಲರ್ ಮೇಲೆಯೇ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್... ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಬಂತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್!
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕಿಶನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕನ ಆಗಮನದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹಿನ್ನಲೆ : ಈ ತಿಂಗಳ 13ರಂದು ಉಪ್ಪಾಳ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಆಲ್-ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ 216 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಕೇವಲ 159 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 57 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗದ ಪಂಜಾಬ್; ಡೆಲ್ಲಿಯ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ತಂಡ!
ಆದರೆ ಇಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೈಪುರದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 15ರ ಹರೆಯದ ಈ ಹುಡುಗನ ಆಟ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ.