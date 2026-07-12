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Ind vs Eng T20; ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಣ್ಣೀರು.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡಲಿಲ್ವಾ?

ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ವೈಭವ್‌ ಅವರು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಬೇಸರದ ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 12, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:17 PM IST
Ind vs Eng T20; ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಣ್ಣೀರು.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡಲಿಲ್ವಾ?
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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