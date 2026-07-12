/Ind vs Eng T20; ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಣ್ಣೀರು.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡಲಿಲ್ವಾ?

Vaibhav Suryavanshi in tears as India lose T20 series: ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ T20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಅಗ್ರಜನಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಭಾರತದ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸದಂತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಳ್ಳಿ ವಿಫಲವಾದರು. ಭಾರತ ಸರಣಿ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಲಕ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 13, 14 ಮತ್ತು 15 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರಣ ಸರಣಿಯ 5ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ವೈಭವ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿದೇಶಿ ನೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಅಗೋಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಬಳಿಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮೈದಾನದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ವೈಭವ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಬೇಸರದ ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಸರಣಿಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವೈಭವ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಣಿ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತದಿಂದ ವೈಭವ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವೀಡಿಯೊ ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಜ್ (Suryansh Shedge) ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಜ್ ಅವರು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟಿ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಇತರ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದರು. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಬಾಲಕನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿ, ಅನೇಕರ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸರಣಿಯೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಲು ಮೇಲೆ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಇಡೀ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾದರೆ, ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಕೇವಲ 64 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 131 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರೆ, ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ (Harry Brook) ಅವರು 95 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಔಟಾಗದೇ ಉಳಿದರು.
Look at the way Vaibhav Suryavanshi is crying after being dropped, sitting alone in disappointment. 💔
It feels like a harsh decision by Gautam Gambhir and Shreyas Iyer. 🥹 pic.twitter.com/HbTn8Nxqrr
— Sonu (@Cricket_live247) July 11, 2026