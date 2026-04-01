ಶತ್ರುರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದಲೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ.. ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಏನಂದ್ರು?

Vaibhav Suryavanshi and Kamran Akmal: ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬಿಹಾರದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ರಾನ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಅವರು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ರಾನ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಅವರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಆರಂಭ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಮ್ರಾನ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ, ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಲು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯವಂಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಅವರು ಅದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಕ್ಮಲ್ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪಂದ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಆಟದ ಅರಿವು, ಅವರು ಆಡುವ ರೀತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿತಂತ್ರವಿದೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಸಿಗುವುದು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ರಾನ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.