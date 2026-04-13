  • ಐಪಿಎಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೇರ್ಪಡೆ..! ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಐಪಿಎಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೇರ್ಪಡೆ..! ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Vaibhav Sooryavanshi: ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನಡುವಿನ ಸೆಣಸಾಟ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 13, 2026, 06:24 PM IST
  • ಸರ್ನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ
  • ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಇದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ
  • ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ

20 ವರ್ಷದ ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಈಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ: ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ?
20 ವರ್ಷದ ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಈಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ: ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ?
ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಇವರೇ ಕಾರಣವೆಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ!.. ಅವರದ್ದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ MIಯನ್ನ ಬಗ್ಗುಬಡಿದ RCB
ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಇವರೇ ಕಾರಣವೆಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ!.. ಅವರದ್ದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ MIಯನ್ನ ಬಗ್ಗುಬಡಿದ RCB
IPL ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ ಎಂದರೇನು.. ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, Strike Rate ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ?
IPL ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ ಎಂದರೇನು.. ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, Strike Rate ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ?
ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಐಪಿಎಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೇರ್ಪಡೆ..! ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಟ ಆಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ಅಂತಹ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತವೆ.ಈಗ  ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೂಡ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಬ್ಬರದ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತೇ ತಲೆತೂಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಇದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.Image

ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನಡುವಿನ ಸೆಣಸಾಟ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ತರಬೇತುದಾರ ಮನೀಷ್ ಓಜಾ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಲಿದ್ದಾರೆ.ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಹಾರದವರಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಟದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನೀಷ್ ಓಜಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಎತ್ತರದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬೌಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಗಿಂತಲೂ ಅವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
 

