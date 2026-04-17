ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌.. RCB ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಆತ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ದಂಡ!

ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮ, ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 17, 2026, 05:16 PM IST
  • ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
  • ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ
  • 78 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

Vaibhav Suryavanshi just misses: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 10ರಂದು ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌ ನಡೆಯಿತು. ಈ ರಣ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಅವರು ಫೋನ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್‌ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಅವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಏನು ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಅವರು ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐನ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ದಂಡವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಘಟಕ (ACSU) ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತು. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರೋಮಿ ಭಿಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಡಗೌಟ್ ಒಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೋ-ಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಭಿಂದರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಡಗೌಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಶೋ-ಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಭಿಂದರ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಿಂದರ್‌ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ದಂಡ ಹಾಕಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

