ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 65 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವುದೇ ವೈಭವ್ ಅವರ ಶೈಲಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿದ ರನ್ಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
🤯 Best strike rate in an IPL season: 243
6️⃣ Most sixes in an IPL season: 65
💗 Most runs by an uncapped player: 680
🫡 Fastest fifty in IPL Playoffs: 16 balls
All of this. At 15-years-old. Take a bow, Vaibhav Sooryavanshi 🔥 pic.twitter.com/nRL8BzRjOZ
— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 27, 2026
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್: ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಎದುರಿಸಿದ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್: ಭುವಿ ಅವರ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್: ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಅವರ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 36 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್: ಸಿರಾಜ್ ಅವರ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ: ವಿಶ್ವದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಬೌಲರ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ 'ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್' ಎನ್ನಬಹುದು. ಅವರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು 680 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ 610 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ (89.7%) ಮೂಲಕವೇ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2019 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪರ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ 85.49% ರನ್ಗಳನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ:
ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ: ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
300+ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್: ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ 300 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಬ್ಬ: ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಾರಿಸಿದ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಪೈಕಿ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಡಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿ ಹಾಗೂ 242.86 ರ ಭೀಕರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಒಟ್ಟು 680 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 22 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 89 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 11 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಲಿದೆ.