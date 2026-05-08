ಐಪಿಎಲ್ನ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಶತಕ, ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 40.40ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 404 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 237.64 ಇದ್ದು ಇದು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 37 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 34 ಬೌಂಡರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕನ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರಾದ ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್ ಅವರು ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕವನ್ನು ವೈಭವ್ ಮುರಿಯಬಲ್ಲರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ 42 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಮಗು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್ ಅವರು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹೇಳಿಕೆವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವೇಗವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ತಮ್ಮ 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸುಸ್ತಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಮೈಕೆಲ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2025ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಇದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಶೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.