vaibhav suryavanshi missed century: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶತಕವನ್ನು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಶತಕವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. ಓಪನರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಂತು 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಬೌಲರ್ಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 1,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 1,000 ರನ್ ಗಳಿಸಲು 68 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಇದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು 68 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 402 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ರಸೆಲ್ 545 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ದೈತ್ಯ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 72 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆನೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂಡದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ಬಂದಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.
ವಿಶ್ವದ ಹಿರಿಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿರ್ಭಯತೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ ನೋಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಓಪನರ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅವರನ್ನು 15 ಜನರ ತಂಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. XI ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.