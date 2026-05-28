RR vs SRH: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 15ರ ಪೋರ ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಮೀರುವಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Vaibhav Sooryavanshi: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (Vaibhav Sooryavanshi ), ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿದ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ರನ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಬಾರಿಸಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೇ 27 ರಂದು ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad) ನಡುವೆ ನಡೆದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ 15 ರ ಪೋರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮೇ 27 ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಆಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ!
ಹೌದು, ಆರ್ಆರ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರದ ಪಂದ್ಯ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೇಗದ ಶತಕ ಎಂಬ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಕೇವಲ 1 ಬಾಲ್ನಿಂದ, 3 ರನ್ಗಳಿಂದ ಆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಮೀರಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಸಾಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ 29ನೇ ಬಾಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಲು ಹೋದ ವೈಭವ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕ್ರಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೂ ವೈಭವ್ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 5 ಫೋರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 334.48 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಸೀಸನ್, ಹಲವು ದಾಖಲೆ!
15 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಪರಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 680 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 600 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೇಗದ ಶತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯದಿದ್ದರೂ, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 2012 ರಲ್ಲಿ 59 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 65 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.