  ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಅಲ್ಲ.. 2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್‌-10 ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ಇವರೇ! ‌

ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 5, 2025, 06:42 PM IST
  • ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಹೆಸರು
  • ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿದೆ
  • ಆಟಗಾರರ ಹೊಸ ರೆಕಾರ್ಡ್‌, ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚೊಂಗ್

2025 India Google searches; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹೋದರೂ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿವೆ. ಈ  ಮೊದಲು ಗೂಗಲ್‌ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲ ಭಾರತೀಯರು ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 

2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ ಸರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಯಂಗ್‌ ಜನರೇಶನ್‌ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಹೊಸ ರೆಕಾರ್ಡ್‌, ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್‌ ಮೂಲಕವೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಕೆಳಗೆ ಇವೆ. 

ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ ಟಾಪ್‌- 10 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳು 

1. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ- 2025ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌
2. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್‌ ಆರ್ಯ- ಡಿಪಿಎಲ್‌ ಹೀರೋಯಿಕ್ಸ್‌, ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ 3.80 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು
3. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ- ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಓಪನರ್‌, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರ
4. ಶೈಕ್‌ ರಶೀದ್-‌ ಅಂಡರ್‌-19 ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಪರ ಆಡಲು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 
5. ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್- ಈ ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೆಮಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಚುರಿ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು
6. ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ- ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ 
7. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ- ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ 
8. ಕನ್ನಡಿಗ ಕರುಣ್‌ ನಾಯರ್‌- ಟೆಸ್ಟ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ 
9. ಉರ್ವಿಲ್‌ ಪಟೇಲ್-‌ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫಿನೀಶರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 
10. ವಿಗ್ನೇಶ್‌ ಪುತ್ತೂರು- ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ 

ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗುಜರಾತ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿತ್ತಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೆಸರನ್ನು ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ ಹೆಸರು ಎಂದರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕದ ಸಿಂಗರ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಆಂಥೋನಿ ಬುರ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

