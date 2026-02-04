English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಾಬರ್ ಅಜಂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ 103 ರನ್..!

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಸಕ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರಮುಖ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 4, 2026, 04:15 PM IST
  • ಅಜೀಜುಲ್ ಹಕೀಮ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಂ.1 ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ
  • ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅವರು ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು
  • ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಲು 103 ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಬಾಬರ್ ಅಜಂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ 103 ರನ್..!

ನವದೆಹಲಿ: ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 39.20 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 196 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಈಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ನಂ 1 ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಕಾರಿಗಳು.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಡೆಯು‌ವುದೇ ಭಾರತದಿಂದ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ಗೆ‌ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್!

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..!

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಸಕ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರಮುಖ ರನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಅಂಡರ್ 19 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಕ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಜೀಜುಲ್ ಹಕೀಮ್ 37 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 35 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1,261 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ 42.03 ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ 74.79 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಕ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು  23 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50.82 ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ 23 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1,169 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 158.18 ಇದೆ.ಇದು 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೊಬ್ಬ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸಕ್ರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಜೀಜುಲ್ ಹಕೀಮ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಂ.1 ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅವರು ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು.ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅಂಡರ್-19 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 35 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1271 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ,ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 8 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 38.51 ಸರಾಸರಿ ಜೊತೆಗೆ  73.85 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರನ್‌ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಲು 103 ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

Vaibhav SuryavanshiBabar AzamU19 WORLD CUPIND vs AFG Semifinalhighest run-getter in U19 ODI

