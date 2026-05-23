Vaibhav Suryavanshi needs 7 sixes: ಪ್ಲೇಆಫ್ನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಭಾನುವಾರ ಋತುವಿನ ಕೊನೆಯ ಡಬಲ್ ಹೆಡರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿದ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 579 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 236.33 ಆಗಿದೆ. ವೈಭವ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 50 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 53 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಐಪಿಎಲ್ 2012ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 59 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಾಖಲೆ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರನ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಋತುವಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ 14 ಅಂಕಗಳಿಂದ +0.083 ರನ್ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರುಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಖಲಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರನ್ಗಳ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 2025ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು
2012 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್- 59 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
2026 ರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ- 53 ಸಿಕ್ಸ್ಗಳು
2019 ರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್- 52 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
2013 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್- 51 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು