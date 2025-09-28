ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌, 14 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೇಜ್‌.!

Vaibhav Suryavanshi net worth: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು 14 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟದಿಂದ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಸಮಷ್ಟಿಪುರದ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ, ಐಪಿಎಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಕೇವಲ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವಲ್ಲೇ ವೈಭವ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಶತಕದಿಂದ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂತರ, ವೈಭವ್ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜಪವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಾ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 124 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಮಗನ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ತರಬೇತಿ ಅಂಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಈ ತ್ಯಾಗವೇ ಇಂದು ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ತಾರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ₹1.1 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಆಟದ ಬಳಿಕ ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ₹2 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡೊಮಿನೋಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಮುಖವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರಿಯ ಯುವಕರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.