Vaibhav Sooryavanshi Property: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ.. 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ!?

Vaibhav Suryavanshi net worth : ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ. ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜೈಪುರದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರನ್ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಹರಿಸಿದರು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ವೇಗಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬೂನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು.
ಟಾಸ್ ಸೋತರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬೂನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶ್ವಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೇವಲ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಆದರು ಛಲ ಬಿಡದೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 37 ಎಸತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 12 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡುರು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 228 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಆರಂಭವಾದಗಿನಿಂದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಲು ರೇಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಗಳಿಕೆ
₹2.5 ಕೋಟಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 3 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಣಜಿ, ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಮಂಡಳಿ ನೀಡುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಇವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರ್ಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕೂಡಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಮೂಲ ಆದಾಯ ಐಪಿಲ್ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ಭಾರತ ಎ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ, ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ - ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಸ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ₹1.1 ಕೋಟಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು, ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎನ್ನುವ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಆದಾಯದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಹೊಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಾಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಗ್ಧ ಮತ್ತು ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅವರ ತಂದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು 15 ವರ್ಷದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಜಗತ್ತೇ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
