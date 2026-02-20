ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್, 14 ವರ್ಷದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಅಂಡರ್ -19 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಈ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೈಭವ್, ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಡರ್ -19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್, ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ನತ್ತ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಕೇವಲ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತರೂ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ, ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಾಗಿ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬೇಳೆ, ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪನೀರ್ನಂತಹ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಗಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್, ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು ವೈಭವ್ ಅವರ ಕೋಚ್ ಮನೀಶ್ ಓಜಾ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಸಂಜೀವ್ ಇಬ್ಬರೂ ವೈಭವ್ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಐಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೀನಿಯರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಕನಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ನಂತರ ವೈಭವ್ ಭಾರತೀಯ ಟಿ 20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋಚ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ..
