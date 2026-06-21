Vaibhav Suryavanshi vs Sri Lanka: ಭಾರತ ಎ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ 66 ರನ್ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 378 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 311 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಎಂದರೆ ಅದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೊಂಚ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದರೂ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಘರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರು.
ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರಕವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 324.14 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 94 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಮನಮೋಹಕವಾದಂತಹ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 8 ಬಿಗ್..ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೊಂಚ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಒಟ್ಟು 211 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅಗ್ರ -5 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅನುಭವಿ ಅವಿಷ್ಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ (Avishka Fernando) ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವಿಷ್ಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ ಅವರು 5 ಪಂದ್ಯಗಳ 5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 288 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಒಮ್ಮೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಅವಿಷ್ಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡೊ 72ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 114.28 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 110 ರನ್ಗಳು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಫರ್ನಾಂಡೊ 39 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 55 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 275 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು 4 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 67 ರನ್ಗಳು. ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ 5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 54.80 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 274 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದೆ. ರುತುರಾಜ್ 86.16 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಾದಿರಾ ಸಮರವಿಕ್ರಮ (Sadeera Samarawickrama) ಅವರು 5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 66.25 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 265 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ನಿರೋಷನ್ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 44.80 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 224 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 133.33 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.