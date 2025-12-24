ಮೊದಲ ದಿನದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಶತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ನಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರಂತಹ ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ಶೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋತ ತಂಡ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇ ಲಿಸ್ಟ್- ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಯೂಸಫ್ ಪಠಾಣ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಡಾ ಪರ ಯೂಸಫ್ ಪಠಾಣ್ 2010ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ನೂರು ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಷೇಷನ್ ಮೂಡಿಸಿರೋ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 36 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪೋರ್ ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಟ್ಟು 190 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ಮೋಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 35 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಹಾಗೂ ಸಕಿಬುಲ್ ಗಣಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಅಮೋಘವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಕೇವಲ 33 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್ಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗಿಂತ ನಾನು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಕಿಬುಲ್ ಗಣಿ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನ ಪೈಕಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಿಬುಲ್ ಕೇವಲ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಸಕಿಬುಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
