English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರೋ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ಸ್‌.. ವೈಭವ್‌, ಕಿಶನ್‌ ಸೇರಿ List Aನಲ್ಲಿ ಯಾರ್‌ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?

ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರೋ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ಸ್‌.. ವೈಭವ್‌, ಕಿಶನ್‌ ಸೇರಿ List Aನಲ್ಲಿ ಯಾರ್‌ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?

ಇಂದಿನ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 24, 2025, 11:55 PM IST
  • ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿಗಳ ಸರಣಿ
  • ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ರು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ರು
  • ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಾಲ್‌ನಿಂದ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌

Trending Photos

ಗುರು ಬುಧ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Guru GOchar Phala
ಗುರು ಬುಧ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಜಾರಿ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ!
camera icon10
OPS
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಜಾರಿ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಹೃದಯ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ಕೆಟ್ಟದಾ?
camera icon5
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಹೃದಯ, ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ, ಕೆಟ್ಟದಾ?
ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್‌ ಆಗಿ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Kannada remake serials
ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್‌ ಆಗಿ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರೋ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ಸ್‌.. ವೈಭವ್‌, ಕಿಶನ್‌ ಸೇರಿ List Aನಲ್ಲಿ ಯಾರ್‌ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?

ಮೊದಲ ದಿನದ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಶತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನಿಂದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾರಂತಹ ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ಶೈನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋತ ತಂಡ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ವಿಜಯವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇ ಲಿಸ್ಟ್‌- ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಯೂಸಫ್‌ ಪಠಾಣ್‌ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಡಾ ಪರ ಯೂಸಫ್‌ ಪಠಾಣ್‌ 2010ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ನೂರು ರನ್‌ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.  

ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಷೇಷನ್‌ ಮೂಡಿಸಿರೋ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 36 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪೋರ್‌ ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಟ್ಟು 190 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. 

2024ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ಮೋಲ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 35 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಹಾಗೂ ಸಕಿಬುಲ್ ಗಣಿ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅಮೋಘವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಕೇವಲ 33 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್‌ ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್‌ಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಫ್ರಿಕಾದಂತೆ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್‌ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ.. RCB ಸ್ಟಾರ್ ಅಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿ, ದಾಖಲೆಯ ಗೆಲುವು!

ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ನಾನು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಕಿಬುಲ್ ಗಣಿ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನ ಪೈಕಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಿಬುಲ್ ಕೇವಲ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಸಕಿಬುಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.      
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಗಣಿ.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌!

 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sakibul Gani fastest centuryvijay hazare trophyVaibhav SuryavanshiSuryavanshi fastest century

Trending News