vaibhav suryavanshi: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹುಡುಗ, 15 ವರ್ಷದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ದಂತಕಥೆಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಿಹಾರದ ಹುಡುಗ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊಸ ಅದ್ಭುತ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಂಚಿನ ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೇಗವು ದಂತಕಥೆಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 266.66 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 18 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 18 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಹುಡುಗ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅವರು ಅಗಾಧ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲರಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ಫೋರ್ ಹಾಗೂ 7 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 78 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಯಾವ ಬೌಲರ್ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಗುರಿ ಕೇಲವ ಬಾಲಿನ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬೌಲರ್ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಅದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಡದೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಡರ್ -19 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ವೈಭವ್, ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ 1.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ವೈಭವ್ ನೂರು ಪಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
